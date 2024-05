RMP discorda de Leila Pereira: 'Flamengo vai sofrer mais que o Palmeiras'

O colunista Renato Mauricio Prado comentou no Fim de Papo a decisão da CBF de usar as Datas Fifa para manter o planejamento inicial do Brasileirão, após a suspensão de duas rodadas devido à tragédia no Rio Grande do Sul. Segundo RMP, o Flamengo será o clube mais prejudicado com a medida, e não o Palmeiras.

'Flamengo terá mais jogadores convocados do que o Palmeiras': "Só atrapalhou mais. Claro que ia acabar estourando na Data Fifa, e aí é o que a Leila fala, mas ela erra ao dizer que ninguém sofrerá mais que o Palmeiras. Minha cara presidente Leila, o Flamengo certamente terá mais jogadores convocados do que o Palmeiras. De qualquer maneira, é um caos, um caos sem solução".

'Vai ser uma bagunça completa': "A solução seria estender o campeonato, mas ao fazer isso vai acabar batendo onde? No preferido da CBF e de todos os presidentes de Federação: os Estaduais — esses campeonatos que hoje são verdadeiros entraves ao avanço do nosso futebol, mas que são o ganha-pão de todas as Federações que votam no presidente da CBF. Vai ser uma bagunça completa, ainda não estão nem marcados quais Datas Fifa serão usadas e quais serão os jogos destas Datas Fifa".