'Meu marido é o primeiro-cavalheiro do Palmeiras', diz Leila sobre o Vasco

Eu só falo do Palmeiras, meu marido também. Como minhas empresas são grandes patrocinadoras do futebol brasileiro, de tempos em tempos, procuram a gente, não o Vasco tá? Outros clubes, patrocinarmos outros clubes. Mas nós só temos interesse na Sociedade Esportiva Palmeiras.

Entenda a polêmica:

José Roberto Lamachia foi apontado nos últimos dias como um possível comprador das ações da 777 na SAF no Vasco. Lamachia é presidente da Crefisa - patrocinadora master do Palmeiras - e marido de Leila, presidente do clube.

A oposição do Palmeiras publicou uma nota preocupada com um possível conflito de interesses da presidente Leila. "Consideramos uma movimentação completamente inadequada e inacreditável", afirmou Roberto Silva, do Conselho de Orientação e Fiscalização do clube.

Após a polêmica e o interesse de se reeleger no final do ano, a Crefisa desistiu do negócio.