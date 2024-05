Olhos em Gabigol, saídas e renovações: o que esperar da janela do Flamengo

No ataque, os olhos do mercado estão em Gabigol. Alguns clubes do futebol brasileiro já estão se movimentando para tentar tirar o atacante do Flamengo ainda no meio do ano, como Cruzeiro e Athletico. O Corinthians ainda observa. Vale lembrar que ele pode assinar pré-contrato com qualquer equipe no meio do ano.

Outro que pode chamar a atenção é Lorran. Em ascensão no Flamengo, o jovem já é monitorado por clubes da Europa, mas ainda não há movimentação até o momento. Por isso, a diretoria já está bem adiantada em uma renovação até 2029. Como completa 18 anos em julho, ele poderá assinar um vínculo de cinco anos. O atual é até o fim de 2025.

Uma renovação que está parada no momento é a de Erick Pulgar. Como antecipado pelo ge, o volante iniciou as conversas com o clube, mas a diretoria não deu andamento ainda. O contrato dele é até 2025.

A janela de transferências no Brasil acontece entre 10 de julho e 2 de setembro. Na Europa a abertura será em 14 de junho.

Quanto pode investir

O Flamengo ainda tem uma margem para investir. Depois dos altos valores da primeira janela de transferência, o clube tinha de sobra algo na casa dos 3 milhões de euros (R$ 16,72 milhões) para contratações .