Flamengo tem início de 2024 com prejuízo ao investir R$ 192 mi em reforços

O Flamengo fechou os primeiros três meses de 2024 com um déficit de R$ 63 milhões ao contrário das contas no azul de anos recentes. Há duas explicações: a contratação a vista de De La Cruz e as baixas receitas do Estadual. A expectativa do clube, no entanto, continua a ser de fechar o ano com superávit como em temporadas anteriores.

A receita bruta do Flamengo no primeiro trimestre foi de R$ 171,8 milhões. É um valor baixo para um clube que estima arrecadar R$ 1,145 bilhão na atual temporada. Em comparação, em 2023, o clube conseguira R$ 288 milhões em receita no primeiro trimestre.

A explicação é que, ao contrário do ano passado, o Flamengo investiu mais em contratações e não vendeu atletas. Naquele período, tinha negociado João Gomes. Em 2024, contratou De La Cruz, Léo Ortiz e Viña.