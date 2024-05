Flamengo regride e terá panela de pressão no Maracanã com sequência em casa

O Flamengo parecia estar perto de retomar o caminho das boas atuações, mas regrediu diante do Amazonas (mesmo com a vitória) e voltou a viver no clima da incerteza. Agora, o rubro-negro volta ao Rio de Janeiro para uma sequência de três jogos no Maracanã com a panela de pressão ligada.

O que aconteceu

As vitórias nos jogos contra Corinthians e Bolívar aliviaram o clima. A torcida avaliou bem as atuações e viu crescimento na equipe depois de várias críticas.

O confronto com o Amazonas, porém, expôs várias dificuldades. O Fla sofreu além do esperado diante de um time inferior. A falta de criatividade no meio-campo e a dificuldade defensiva para fechar espaços ficaram evidentes.