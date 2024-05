Lucas Paquetá nega acusações de manipulação: 'Surpreso e chateado'

Leia o posicionamento de Paquetá na íntegra

"Estou extremamente surpreso e chateado como o fato de a FA decidir me acusar. Cooperei com todas as etapas da investigação e forneci todas as informações que pude durante estes 9 meses. Nego as acusações na íntegra e lutarei com todas as minhas forças para limpar meu nome. Devido ao processo em andamento, não fornecerei mais comentários."

Do que Paquetá é acusado

O jogador é acusado de ter levado cartão amarelo de forma proposital para influenciar que "uma ou mais pessoas lucrassem com apostas". A informação foi comunicada pela FA nesta quinta.

Paquetá é acusado de agir de forma indevida em quatro partidas. São os duelos contra contra Leicester (2022), Aston Villa (2023), Leeds (2023) e Bournemouth (2023), todos válidos pelo Campeonato Inglês.