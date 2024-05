Lucas Paquetá é acusado pela federação inglesa em investigação por apostas

A decisão de acusar o jogador não é uma suspensão provisória. Paquetá continua com direito de jogar pelo seu clube e pela seleção brasileira.

Paquetá tem até 3 de junho para apresentar uma resposta à federação inglesa. O jogador nega as acusações e já se manifestou publicamente após a divulgação da acusação da FA.

A FA informou que não fará comentários adicionais sobre o assunto até a conclusão do caso.

O jornal The Times diz que, "pelas regras da FA, a punição em caso de condenação pode ir de uma suspensão de seis meses a banimento".

Estou extremamente surpreso e chateado com o fato de a FA ter decidido me acusar. Cooperei com todas as etapas da investigação e forneci todas as informações que pude durante estes nove meses. Nego as acusações na íntegra e lutarei com todas as minhas forças para limpar meu nome. Devido ao processo em andamento, não fornecerei mais comentários. Lucas Paquetá

O que disse o West Ham