Palmeiras: Estêvão vai assinar contrato com Chelsea por sete temporadas

Palmeiras e Chelsea já encaminharam todos os detalhes da transferência de Estêvão, que, por sua vez, tem em mãos para assinar um contrato válido por sete temporadas.

O negócio, cujos documentos foram trocados na última segunda-feira, pode atingir até 65 milhões de euros (R$ 363 milhões, na cotação atual): 40 milhões de euros (R$ 223 milhões) fixos e 25 milhões de euros (R$ 140 milhões) variáveis por objetivos.

Na semana passada, vale lembrar, o clube inglês enviou três representantes para acompanha o desempenho do jovem atacante no duelo com o Independiente del Valle, no Allianz Parque, pela Copa Libertadores, e logo depois finalizou o acordo.