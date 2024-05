Abel sobre processo: 'Sou dono da minha alma e capitão do meu destino'

A expectativa é de que treinador fale mais sobre o tema após o jogo contra o Botafogo-SP, hoje, às 19h (de Brasília), pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto.

No final da semana passada, o Al Sadd tomou medidas ao acionar a Fifa contra o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, alegando que o português descumpriu um pré-contrato assinado para assumir o comando do time do Qatar em 2024.

Al Sadd alega na acusação que abriu negociações com Abel Ferreira e assinou em 15 de novembro de 2023. O documento previa que ele deixaria o Palmeiras no ano seguinte e se apresentaria no clube em 27 de dezembro de 2024.

Os técnicos, ao contrário dos jogadores, não precisam esperar entrar nos últimos seis meses de vínculo com o clube para assinar um pré-contrato com outra agremiação.

Abel Ferreira teria descumprido o acordo, segundo o Al Sadd, ao renovar com o Palmeiras no início do ano - até o final de 2025. O clube catariano quer uma compensação financeira de 5 milhões de euros (cerca de R$ 28 milhões no valor atual), e por isso ele convocou a Fifa.

O técnico do Palmeiras já recebeu a intimação da Fifa e acionou seus advogados para defender o caso. Questionado pela reportagem, o Palmeiras afirma estar ciente e já tomando todas as medidas legais cabíveis.