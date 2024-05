Endrick sobre concorrência de Mbappé no Real: 'nenhum jogador é ameaça'

Conversas com Ancelotti e Florentino Pérez: "Estive com eles em Madri. Me deixaram muito tranquilo e confiante para quando chegar [ao Real Madrid]. Eles me disseram que estão acompanhando meus jogos no Palmeiras e que serei muito bem recebido".

Ganhar uma Bola de Ouro: "É a consequência de ter tido sucesso em vários anos, na forma de títulos, pelos quais vou trabalhar, mas eu sei que não é o principal. O clube sempre é o principal".

Copa América: "Sinto muito orgulho, mas estou muito consciente da responsabilidade. A seleção brasileira tem que ganhar qualquer campeonato que dispute. Sei que nenhum resultado além do título interessa. É um momento em que não podemos falhar".

Ser titular com Dorival: "Durmo e acordo todos os dias pensando no que posso melhorar para ajudar o grupo em que estou. Claro que jogar seria maravilhoso, mas o treinador sempre sabe o que é melhor para a equipe e o que me resta é dar o meu melhor nos treinamentos e nos jogos para ajudar o técnico e meus colegas".