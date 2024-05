Por que Chelsea topa pagar R$ 110 milhões a mais para comprar Estêvão

O Palmeiras vive uma semana decisiva para fechar a venda de Estêvão para o Chelsea. O clube inglês sinalizou que topa pagar um valor próximo a 65 milhões de euros (cerca de R$ 360 milhões na cotação atual) entre fixo e variáveis para contratá-lo. Mas se a multa da joia palmeirense é 45 milhões de euros (R$ 250 milhões), por que os Blues querem pagar 20 milhões de euros (R$ 110,8 milhões) a mais pelo atleta? Danilo Lavieri, Flavio Latif e Paulo Massini falaram sobre o assunto na Live do Palmeiras — toda terça-feira às 17h (de Brasília), no Youtube do UOL Esporte.

Entenda a situação

O primeiro ponto é o fair play financeiro. O Chelsea precisaria pagar os 45 milhões de euros à vista ao Palmeiras para contar com Estêvão imediatamente, e por isso aceita pagar mais de forma parcelada. O Palmeiras aceita esse pagamento a longo prazo, já que o atleta só pode se transferir no meio do ano que vem — e por isso esse montante é maior.

Concorrência também influencia no valor de Estêvão. Como ele não pode sair até completar 18 anos, o Palmeiras usa isso como uma carta na manga para ganhar mais dinheiro: só vai vender o jogador se o interessado atender suas exigências — e o Chelsea não quer perder o jovem após desistir de Endrick.