Navarro recebe sondagens e deve render ao Palmeiras mais de R$ 20 milhões

Uma coisa é certa: futuro de Navarro não será no Palmeiras ou no futebol brasileiro. O clube tem a intenção de negociar o atleta em definitivo e o estafe de Navarro quer que ele siga sua carreira no exterior.

O Alviverde entende que, pelo alto número de sondagens, irá conseguir negociar Navarro por valor muito similar ao da opção de compra no contrato de empréstimo com o Colorado Rapids: mais de R$ 20 milhões. O time norte-americano tem a preferência pela contratação, mas precisa pagar o valor da multa estipulada em contrato.

Venda de Navarro é vista como muito positiva pelo Palmeiras. O atacante foi contratado sem custos no final de 2021 após término de contrato com o Botafogo e deve ser negociado por uma boa quantia.

Atuesta (LA FC) e Tabata (Qatar SC) também são "emprestados de luxo" do Palmeiras, e estão na lista de negociáveis.

