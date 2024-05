Abel Ferreira x Al Sadd: entenda pontos do conflito e o que pode acontecer

O que pode acontecer com Abel Ferreira por não cumprimento de pré-contrato?

O advogado Carlos Henrique Ramos, especialista em direito desportivo, afirma que, caso os valores eventualmente fixados pela FIFA não sejam pagos, o treinador poderá ser impedido de atuar por até seis meses.

"Partindo do pressuposto de que efetivamente houve a assinatura do pré-contrato do técnico Abel Ferreira com o clube árabe em novembro de 2023, com o compromisso de assumir o comando técnico no mês seguinte, a questão ingressa no terreno do inadimplemento contratual. Um dos complicadores adicionais da situação é o de que o treinador ainda tinha um contrato em vigor com o Palmeiras até o final de 2024 (posteriormente renovado até 2025), de sorte que, provavelmente, o treinador se comprometeu com o Al Sadd já antecipando uma futura quebra contratual com o Palmeiras. O cenário comportaria necessariamente algum rompimento contratual", explica.

"A FIFA vem estendendo seus mecanismos que visam a assegurar a estabilidade contratual no ecossistema do futebol também para os treinadores e membros de comissão técnica. Como o treinador teria optado por romper com o clube árabe, seria devida uma compensação financeira ou indenização ao mesmo. Caso os valores eventualmente fixados pela FIFA não sejam pagos, o treinador poderá ser punido com a restrição de não atuar pelo período máximo de 6 meses, nos termos do anexo 2 do art. 6º do RSTP da FIFA", conta o especialista.

Abel Ferreira poderia ter assinado pré-contrato com clube catari?

Atletas profissionais somente estarão livres para celebrar contrato ou pré-contrato especial de trabalho desportivo com um novo clube após a expiração de seu último contrato ou dentro dos 6 (seis) meses finais de sua vigência. A regra, porém, não é válida para treinadores.