Chelsea avança por Estêvão, do Palmeiras, em negócio de R$ 360 milhões

Segundo a coluna apurou, essas metas são consideradas mais "tranquilas" de serem cumpridas.

Nesta semana, representantes do Chelsea estiveram no Brasil observando de perto o jogador.

Por ser menor de idade, ele não pode sair agora para a Europa e só deve deixar o Palmeiras em 2025, após completar 18 anos em 24 de abril.

Estêvão chegou ao Palmeiras em 2021 após se destacar pela base do Cruzeiro. O atacante estreou no profissional em 2023 e vem ganhando cada vez mais espaço nesta temporada.

Ao todo, a joia alviverde soma 16 partidas, com três gols e uma assistência no time principal. Ele foi titular nos últimos três jogos do Palmeiras.