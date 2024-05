Palmeiras veta ida de Estêvão e mais duas promessas para seleção sub-20

Estêvão virou titular do Palmeiras, Luis Guilherme tem recebido oportunidades e Vitor Reis espera para fazer sua estreia.

O Palmeiras já sofrerá com muitos desfalques no time titular como Gustavo Gómez, Piquerez, Richard Ríos e Endrick na próxima data Fifa, e não gostaria de deixar Abel Ferreira com menos opções.

