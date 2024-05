Igor Jesus e Werton acertam renovação de contrato com o Flamengo

O Flamengo anunciou nesta terça-feira a renovação de contrato do volante Igor Jesus. Ele assina com o clube até dezembro de 2027.

O que aconteceu

O jovem tinha contrato até o fim de 2025. O clube ofereceu uma valorização e já vinha em conversas nos últimos meses.

Igor está ganhando mais espaço com Tite. Ele subiu para o profissional na temporada passada, ainda com Vítor Pereira no Carioca e posteriormente com Jorge Sampaoli.