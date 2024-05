Patrocínio do Corinthians influencia em reajuste de máster do Flamengo

A perda no topo da pirâmide fez com que o Flamengo pressionasse pelo reajuste. Paralelamente, o clube passou a receber sondagens de outras empresas dispostas a pagar mais que seu patrocinador atual.

Classificação e jogos Brasileirão

O temor de perder a parceria com o clube de maior torcida do Brasil fez a Pixbet ceder à pressão. No entanto, como contraponto ao aumento, fechou um acordo de renovação com uma previsão de multa em caso de rescisão.

O novo contrato é de quatro temporadas com um reajuste já no primeiro ano, indo para R$ 105 milhões. A ideia é ter um aumento progressivo onde, ao fim do vínculo, o valor total arrecadado chegue a cerca de de R$ 470 milhões, o que sera o maior patrocínio da história do clube.

O colunista do UOL, Juca Kfouri, publicou em sua coluna que houve participação de um laranja no patrocínio do Corinthians. As denúncias do jornalista podem ser vistas neste link.