Tite testa novidade na zaga do Flamengo para jogo com Amazonas; veja o time

Contra o Bolívar, Tite havia optado por David Luiz. O experiente zagueiro treinou na véspera da partida com o time titular, mas Léo Pereira jogou mesmo assim. Ele sentiu novamente e precisou ser substituído. Ortiz ficou no banco.

Pulgar retorna aos relacionados, mas não é garantido como titular. Sem ritmo de jogo, o chileno pode começar no banco para Allan se manter na equipe. A definição será nesta terça-feira.

O Flamengo deve ter: Matheus Cunha; Varela, Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Ayrton Lucas; Allan (Pulgar), De la Cruz, Arrascaeta e Gerson; Pedro e Cebolinha. Vale lembrar que o goleiro formado na base será o titular em jogos da Copa do Brasil.

Gabigol pode voltar a ganhar mais minutos em meio à polêmica pela camisa do Corinthians. Pedro deve ser o titular, mas ainda não está 100% recuperado do que sente no adutor da coxa direita, mesmo atuando com as dores.

O camisa 9 foi substituído no segundo tempo dos últimos dois jogos. A comissão vai avaliar quanto tempo ele aguenta permanecer em campo. Carlinhos não é uma opção, já que defendeu o Nova Iguaçu nas duas fases anteriores.

Bruno Henrique segue como desfalque. Ele sofreu uma entorse no pé esquerdo e perdeu as duas últimas partidas do Fla.