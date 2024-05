Por lesão na coxa, Léo Pereira desfalca o Flamengo contra Amazonas

O zagueiro Léo Pereira vai desfalcar o Flamengo na partida de quarta-feira contra o Amazonas. As duas equipes duelam às 21h30 (de Brasília), em Manaus (AM), pela rodada de volta da terceira fase da Copa do Brasil.

O defensor está com uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda. Ele se contudiu no primeiro tempo da goleada de 4 a 0 sobre o Bolívar, no meio de semana, no Maracanã, pela fase de grupos da Copa Libertadores.

A realização de exames deixou claro que Léo Pereira não tem condições de viajar com a delegação para Manaus. Ele ficará no Rio de Janeiro fazendo tratamento. Além disso ainda não é certa a sua presença no duelo contra o Millonarios, dia 28, pela Copa Libertadores.