Como reforma de São Januário poderá ajudar projeto de estádio do Flamengo

No caso do Flamengo, o prefeito Eduardo Paes colocou duas possibilidades de potencial construtivo: uma para a Caixa Econômica Federal e outra para a sede flamenguista da Gávea.

Em relação à Caixa, o mecanismo seria para seu terreno na região do Gasômetro, no Centro (RJ). Com isso, o banco estatal poderia arrecadar verbas em outros pontos da cidade e baratearia a região para o Rubro-Negro, que tem o desejo de construir ali seu estádio.

Porém, a possibilidade que se tornou mais concreta é para a sede da Gávea. O dinheiro arrecadado teria que ser usado, obrigatoriamente, na obra de seu estádio. Uma reunião para debater o tema aconteceu no dia 15 de abril entre o presidente rubro-negro, Rodolfo Landim, e o prefeito do Rio, Eduardo Paes.

O Flamengo, no entanto, ainda encontra resistência da Caixa. Clube e banco estatal não chegaram a um denominador comum na questão de valores e compra do terreno no Gasômetro. De qualquer forma, ter o potencial construtivo em mãos já é um grande passo, e a possível aprovação do mecanismo para o Vasco é um indício de que o mesmo deverá ocorrer com o Rubro-Negro.

Paes faz lobby para estádio do Fla no Gasômetro

Eduardo Paes voltou a fazer lobby em favor do estádio do Flamengo no Gasômetro. Desta vez, durante ação para divulgar o novo projeto da Prefeitura: o Parque do Porto, um projeto ambiental de modernização da zona portuária do Rio.