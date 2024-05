Paquetá espera decisão após caso das apostas para retomar conversa com City

Lucas Paquetá aguarda posicionamento da Associação de Futebol da Inglaterra (FA) para prosseguir com negociações com o Manchester City.

O que aconteceu:

O estafe do jogador brasileiro quer acelerar o pronunciamento da FA sobre o suposto envolvimento do jogador com apostas ilegais. A informação é do jornal inglês The Times.

Eles querem esclarecer o caso para que as negociações com o Manchester City possam ser retomadas. No ano passado, Paquetá ficou perto de ser anunciado no time de Guardiola, mas a polêmica esfriou as negociações.