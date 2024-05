Hernan revela quem tirou a foto de Gabigol com a camisa do Corinthians

Autor da entrevista exclusiva com Gabigol, o colunista André Hernan revelou no De Primeira quem tirou a foto do atacante do Flamengo com a camisa do Corinthians.

Segundo Hernan, a imagem foi vazada pelo assistente de um músico que estava cantando num churrasco na casa de Gabigol. No bate-papo com o colunista do UOL, Gabriel disse que o ato foi de uma pessoa "maldosa" que passou pouco tempo em sua residência.