Morre radialista Washington Rodrigues, aos 87 anos, ex-técnico do Flamengo

Em outubro do ano passado, o jornalista revelou que fazia tratamento contra tumores no fígado. "Estou muito fragilizado devido a um câncer que eu contraí e retirei do intestino. Depois, apareceram mais três no fígado. Eu tô batalhando com esse bicho, mas não me ganha, não, porque tenho sangue rubro-negro", disse em entrevista à Rádio Gaúcha de Porto Alegre.

Washington Rodrigues começou a carreira na Rádio Guanabara, atual Rádio Bandeirantes Rio de Janeiro. Ele teve passagens ainda pela Rádio Nacional, Rádio Globo e Rádio Tupi, onde estava desde 1999.

O apelido "Apolinho" surgiu na Rádio Globo. À época, a empresa tinha comprado equipamentos de comunicação que os astronautas utilizaram na missão Apollo 11. Entre esses, estava o microfone utilizado por ele. "Lá vai o Washington Rodrigues com o seu Apolinho", dizia Waldir Amaral.

O radialista cobriu 11 Copas do Mundo. A primeira delas foi em 1970, quando o Brasil se sagrou tricampeão.

Técnico do Flamengo

Washington Rodrigues era um declarado e fanático torcedor do Flamengo. Porém, cativou todas as torcidas do Rio de Janeiro.