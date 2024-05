Flamengo já esboça novo contrato para Lorran, que fará 18 anos em julho

No dia 4 de julho, Lorran, a nova "joia" do Flamengo, completará 18 anos. Então poderá assinar um contrato de mais longa duração, por cinco anos. E o Flamengo começa a esboçar esse novo compromisso com o jovem talento. A negociação será intensificada.

A multa de 50 milhões de euros está ligada ao atual contrato do garoto, que terminará em dezembro de 2025. O clube já vem há alguns anos prorrogando o compromisso do atleta e elevando sua remuneração .

O Flamengo assinou vínculo de três anos com Lorran assim que ele fez 16 anos, em julho de 2022. Seis meses depois, em dezembro do mesmo ano, renovou, dando aumento salarial e assim subiu o valor da multa rescisória.