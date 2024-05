Após polêmica, Corinthians explica patrocínio com VaideBet

Na nota, o clube também afirmou que a VaideBet possui cota de exposição na Neo Química Arena pré-acordada, assim como os outros parceiros do clube.

Exposição Gratuita

Na semana passada, foi divulgado que o clube estava fazendo ações para a patrocinadora que não estavam em contrato e que essas exposições eram avaliadas em milhões de reais - valor que iria para a VeideBet e não para o Corinthians.

A exposição da marca nas placas de publicidade do gramado, por exemplo, não constavam no contrato.

Além disso, as categorias de base também estão usando as camisas com o patrocínio master da VaideBet, o que seria considerado uma cortesia do clube à empresa, já que no contrato não consta a exibição da marca fora das camisas dos times profissionais de futebol masculino e feminino, basquete e futsal.

Confira a nota completa: