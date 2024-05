Justiça mantém indenização do Flamengo à família de vítima do Ninho

A Justiça do Rio manteve a condenação do Flamengo ao pagamento de cerca de R$ 3 milhões aos pais e ao irmão de Christian Esmério, uma das vítimas fatais do incêndio no CT Ninho do Urubu.

O que aconteceu

Foram analisados os pedidos do Rubro-Negro e da defesa dos familiares do goleiro, após a condenação do clube. Foi concedido parcial provimento aos embargos. O documento foi assinado por Andre Aiex Baptista Martins, juiz titular da 33ª Vara Cível do Rio.

O juiz manteve o pagamento do Rubro-Negro aos pais e irmão de Christian. São R$ 2,824 milhões aos pais, R$ 1,412 milhão cada, e pensão de cerca de R$ 7 mil por mês. Já Cristiano Júnior tem direito a R$ 120 mil.