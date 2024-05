Leila Pereira disponibiliza avião para envio de doações às vítimas do RS

Os mantimentos da campanha de arrecadação do Palmeiras ainda serão enviadas em outra oportunidade.

O clube receberá doações no jogo de domingo (12), contra o Athletico, e também disponibilizou postos de coleta no centro de treinamento, lojas Palmeiras Store e escolas de futebol, além do Allianz Parque.

Doação da renda do jogo

O Palmeiras anunciou que doará toda a renda líquida da partida contra o Athletico-PR, pelo Brasileirão, para as vítimas das fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul.

O alviverde paulista também vai jogar com um QR Code na camisa nos próximos dois jogos para arrecadar doações. A primeira partida será nesta quinta-feira (9), diante do Liverpool, do Uruguai, às 19h, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores.

As doações por meio do QR Code serão destinadas à ONG "Ação da Cidadania". O confronto contra o Athetico acontece no próximo domingo (12), às 16h, na Arena Barueri.