Corinthians expões VaideBet na Arena e na base como cortesia; entenda

A relação comercial entre Corinthians e VaideBet tem se expandido com entregas feitas pelo clube que não estão previstas no contrato original do acordo de patrocínio e que são avaliadas em alguns milhões de reais, receita que ao invés de entrar nos cofres do Corinthians, tem sido entregue à VaideBet em uma espécie de cortesia.

Nos jogos do Timão, como mandante no Campeonato Brasileiro, a marca da patrocinadora tem sido exposta nas telas de Led que ficam no gramado e também em tapetes 3D ao lado dos gols.

Nos contratos do Corinthians com a VaideBet e com a Brax, empresa detentora da comercialização das placas de publicidade do gramado, os quais a Gazeta Esportiva teve acesso, estas entregas, estas exposições, não estão previstas e sequer são citadas. A Brax também não confirmou à reportagem qualquer acordo com a VaideBet.