Hernan: O que Calleri falou sobre a lesão durante voo do São Paulo

Calleri reclamou de muitas dores no voo de volta do São Paulo do Chile após a vitória fora de casa na Libertadores, informou André Hernan no De Primeira. O atacante marcou no 3 a 1 sobre o Cobresal, mas sentiu a panturrilha e foi substituído no fim da partida.

Segundo Hernan, Calleri deve passar um bom tempo no Departamento Médico do Tricolor para curar a lesão. O atacante realizará exames médicos para precisar o tempo de recuperação.