Pituca relembra 'dura' de Renato em início no Santos: 'O que está fazendo?'

Hoje capitão, o meio-campista Diego Pituca lembrou no Zona Mista com Hernan da "chamada" que recebeu do ídolo Renato em seu primeiro jogo como titular do Santos na Libertadores.

O que aconteceu

Diego Pituca estava em seu primeiro ano no profissional do Santos quando veio a grande oportunidade. Vindo do Botafogo-SP, ele subiu ao time principal em 2018, após ter atuado pelo sub-23 do Peixe no ano anterior, e buscava conquistar espaço.

O meia foi chamado pelo então técnico Jair Ventura e soube que seria titular na Libertadores. O jogador começaria jogando contra o Real Garcilaso, em jogo válido pela última rodada da fase de grupos.