Palmeiras pode ter novidades na última rodada da fase de grupos da Libertadores

O técnico Abel Ferreira pode promover algumas mudanças no Palmeiras para o jogo contra o San Lorenzo, pela Libertadores. A ideia do treinador é testar alternativas na equipe antes mesmo de perder os convocados para a Copa América, além de encontrar um "substituto" para Endrick, dentro do próprio time.

No último compromisso do Verdão, que rendeu a classificação às oitavas da Copa do Brasil, contra o Botafogo, o treinador não fez muitas mudanças na escalação inicial. A única alteração significativa em relação às escalações frequentes foi colocar Marcelo Lomba no lugar de Weverton.

"Vamos ficar sem Gómez, Ríos, Piquerez, Endrick e temos que pensar na equipe. Hoje não fiz isso, mas minha intenção é no próximo jogo começar a equipe sem esses jogadores. O Estevão não começou o ano jogando. Começou o López, fazendo um Paulistão espetacular e agora vai nos ajudar com certeza. Vamos perder alguns jogadores e o Endrick em definitivo e temos que arranjar uma solução", disse Abel Ferreira após a partida em Ribeirão Preto.