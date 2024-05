Com lesão de João Paulo, Gil deve virar o jogador com mais minutos pelo Santos em 2024

O zagueiro Gil retomou o bom futebol nesta temporada no Santos, ao lado do treinador Fábio Carille. O jogador não participou apenas de um jogo com Alvinegro neste ano e, com a lesão confirmada de João Paulo, deve assumir o posto de atleta com mais minutos jogados pelo Santos.

O camisa 4, ao que tudo indica, deve ser titular no jogo contra o Botafogo-SP, pela oitava rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Portanto, pode se tornar o jogador com mais jogos pelo clube nesta temporada.

O zagueiro é um dos pilares do técnico Fábio Carille neste ano. O único duelo que não esteve presente foi contra o Amazonas, já que foi poupado. Um jogo após sua ausência, quando voltou a atuar diante da Ponte Preta, Gil desencantou com a camisa do Santos, marcando um dos gols na vitória por 2 a 1.