Se você tem, atenção: veja os SUVs mais roubados ou furtados de SP em 2024

Os casos registrados de furtos e roubos de SUVs na capital e na Região Metropolitana de São Paulo tiveram queda de 2% no primeiro trimestre de 2024 na comparação com igual período do ano passado.

É o que mostra levantamento da empresa de rastreamento veicular Ituran, obtido com exclusividade pelo UOL Carros e feito com base nos dados oficiais mais recentes disponibilizados no site da Secretaria da Segurança Pública do governo paulista.

Conforme o estudo, houve 2.305 ocorrências de roubos e furtos desses veículos nos primeiros três meses de 2024, ante 2.352 casos em 2023. No primeiro trimestre deste ano, o percentual de furtos foi de 68,68% e o de roubos, quando é empregada violência ou ameaça, foi de 31,32%

Considerando apenas a cidade de São Paulo, no entanto, houve alta de 10,8% - foram registradas 1.394 ocorrências de roubos e furtos de janeiro a março de 2024 contra 1.258 em igual período de 2023. A capital é a cidade paulista com maior quantidade de casos neste ano, à frente de Santo André (116), São Bernardo do Campo (85), Campinas (52) e Guarulhos (44)

O que aconteceu?

O utilitário esportivo mais visado pelos ladrões no primeiro trimestre de 2024 foi o Jeep Renegade, com 336 ocorrências de furto ou roubo na capital e na Região Metropolitana de São Paulo. No mesmo período em 2023, foram 210 - houve, portanto, aumento de 60%.

O segundo SUV mais roubado ou furtado foi o Ford EcoSport, com 220 ocorrências (redução de 9,5%).

A terceira posição no ranking é do Nissan Kicks, que soma 173 casos registrados de roubo ou furto (elevação de 34,1%).

Em oitavo lugar na lista está o Creta - com 93 ocorrências, o SUV da Hyundai apresentou a maior queda nas ocorrências de roubo ou furto dentre os dez integrantes do ranking (-41,9%)

Bairros da capital com mais ocorrências

Tatuapé, na zona leste, é o bairro da capital com mais ocorrências de roubos e furtos de SUVs (76).

Ipiranga, na zona sul, aparece em seguida, com 62 casos.

Vila Formosa, também na zona leste, ocupa o terceiro lugar, com 49 ocorrências.

A quarta posição é da Vila Mariana, na zona sul, com 40 registros de roubos e furtos.

