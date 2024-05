Brasileiros pelo mundo: Heróis na Rússia, título na França e possível adeus

Vitor Roque pode dar adeus ao Barcelona: ele espera conversa com novo técnico Imagem: Quality Sport Images/Getty Images

Vitor Roque joga 15 minutos e pode dar adeus

O Barcelona venceu o Sevilla por 2 a 1 no último jogo de Xavi Hernández no cargo de treinador do clube. Mas o jogo pode ter sido, também, a despedida de Vitor Roque. Sem espaço com o treinador catalão, o atacante brasileiro está no mercado e deve ganhar ao menos a chance de ter sua situação reavaliada pelo novo treinador, o alemão Hansi Flick.

Contra o Sevilla, Roque entrou aos 30min da segunda etapa, substituindo o meio-campista Fermin López. Mais uma vez com pouco tempo para mostrar serviço, o atacante passou em branco.

Rodrygo em ação durante Real Madrid x Betis, jogo do Campeonato Espanhol Imagem: REUTERS/Ana Beltran

Antes de final, Vini e Rodrygo não brilham

Em seu último jogo antes da final da Champions League - no próximo sábado (1º) —, o Real Madrid não passou de um empate por 0 a 0 com o Real Bétis, no Santiago Bernabéu. Rodrygo e Vini Jr foram titulares, contrariando a expectativa de que Carlo Ancelotti pudesse poupá-los para a decisão.