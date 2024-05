Palmeiras mira confirmar melhor campanha da Libertadores e tem retorno do Brasileirão

Depois de fechar a fase de grupos da Libertadores, o Palmeiras volta a pensar na disputa do Campeonato Brasileiro. No próximo domingo, dia 2 de junho, o Verdão encara o Criciúma, no Estádio Heriberto Hulse, em Santa Catarina. A partida é válida pela sétima rodada da competição.

Neste compromisso, o Verdão tem uma longa lista de desfalques que conta com: Abel Ferreira (técnico), João Martins, Vitor Castanheira (auxiliar técnico), Mayke, Endrick e Flaco López. Todos eles receberam cartões amarelos no jogo contra o Athletico-PR, no dia 12, o último antes da paralisação.

No Brasileirão, o Palmeiras busca se reerguer. Com oito pontos somados em seis rodadas, o Verdão ocupa a nona colocação, a 13 pontos de distância do Athletico-PR, que é o líder.