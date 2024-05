Com bom momento de Yuri Alberto, Pedro Raul perde espaço no Corinthians

O atacante Pedro Raul não vive bom momento no Corinthians. Com a boa fase de seu companheiro Yuri Alberto, o jogador perdeu espaço no time titular do Timão.

Pedro Raul tem iniciado os últimos jogos do Corinthians no banco de reservas. A última vez que foi titular foi na derrota para o RB Bragantino, quando atuou durante toda a partida e não conseguiu balançar as redes.

O atacante ainda não conseguiu superar as expectativas de quando foi contratado. Ao todo, ele possui 15 jogos pelo Timão - sendo apenas seis como titular - com três gols marcados.