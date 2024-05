Cacá, do Corinthians, repudia racismo no futebol: "Deveria tratar como um crime pesado"

Cacá, contratado nesta temporada, declarou que jogar no Corinthians é a realização de um sonho. O defensor também exaltou a torcida alvinegra.

"Sensacional demais. A torcida mais louca do mundo, fera demais. A torcida do Corinthians é do início ao fim. Jogar contra é ruim demais, os caras são sinistros. Jogar a favor você já entra em campo cheio de energia. Eles gritam do início ao fim. Você vai no ritmo do negócio [..] É um sonho. Eu via a torcida do Corinthians quando jogava contra, no aquecimento eles estavam gritando", disse.

Cacá vem sendo titular nos últimos jogos do Corinthians. O zagueiro possui 10 jogos e três gols marcados em sua primeira temporada pelo Timão.