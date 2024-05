Próximo adversário do Santos, Botafogo-SP tem aproveitamento ruim como visitante em 2024

O próximo desafio. ? pic.twitter.com/Ak4i34TDE2

Além dos poucos triunfos, o time saiu derrotado em seis oportunidades e empatou em três. No total, o Botafogo-SP balançou as redes sete vezes e foi vazado 16 vezes - mais de um tento sofrido por partida.

Na Série B do Brasileirão, o clube do interior paulista fugira na 16ª posição no quesito pontos domados como visitante, somando apenas um, conquistado no empate diante do Paysandu. O Botafogo-SP sofreu sete gols e marcou apenas um.

Pela oitava rodada do Brasileirão Série B, Santos e Botafogo-SP duelam no dia 3 de junho, às 20h (de Brasília), no Estádio do Café. O Alvinegro Praiano visa superar a derrota sofrida contra o América-MG e seguir bem na parte de cima do campeonato.