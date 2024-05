Galoppo recupera espaço e vira uma das primeiras escolhas de Zubeldía

Giuliano Galoppo vem recuperando seu espaço no São Paulo após a chegada do técnico Luis Zubeldía. Sob o comando de Thiago Carpini, o meia argentino teve dificuldades para ganhar sequência, mas agora com o novo treinador tem sido acionado frequentemente, se transformando em uma das primeiras escolhas do novo treinador.

Galoppo participou de sete dos oito jogos de Luis Zubeldía à frente do São Paulo. O camisa 8 tricolor só não entrou em campo no empate sem gols com o Palmeiras, no Morumbis, pelo Campeonato Brasileiro.

Das sete partidas em que esteve em campo, Galoppo foi titular em três. Sob o comando de Zubeldía, o argentino já deu duas assistências e, aos poucos, vai recuperando sua confiança e, claro, ritmo de jogo.