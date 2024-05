Semana de despedida: sem marcar há três jogos, Endrick tenta reencontrar o caminho do gol pelo Palmeiras

Nesta temporada, Endrick disputou 21 jogos pelo Palmeiras, sendo 20 como titular. Ao todo, ele balançou as redes apenas em quatro oportunidades, até o momento. No início do ano, ele desfalcou o Verdão em alguns compromissos pois estava à serviço da Seleção Brasileira no Pré-Olímpico. Além disso, também disputou amistosos pela Seleção principal.

Novamente convocado pelo técnico Dorival Júnior, o atacante se apresenta à Seleção no dia 3 de junho para disputa de amistosos contra México e Estados Unidos, e, em seguida, participa da Copa América. Depois disso, já segue viagem à Espanha para se juntar ao Real Madrid.

O Verdão já chega com a vaga nas oitavas de final garantida e como líder do Grupo F, com 13 pontos conquistas. Contudo, o time de Abel Ferreira ainda tem mais um objetivo: o de confirmar a melhor campanha geral da competição nessa fase.