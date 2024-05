Desfalque por lesão na panturrilha, Calleri é esperado para "decisão" com o Talleres

Um dos principais nomes do elenco do São Paulo, Jonathan Calleri é esperado para voltar ao time na próxima quarta-feira, contra o Talleres, às 21h30 (de Brasília), no Morumbis, pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

Tratando uma lesão na panturrilha direita, Calleri desfalcou o Tricolor nos últimos três jogos, contra Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro, Barcelona de Guayaquil, pela Libertadores, e Águia de Marabá, pela Copa do Brasil.

O camisa 9 do São Paulo já vem participando de alguns trabalhos com o restante do elenco no CT da Barra Funda, mas a comissão técnica preferiu preservá-lo da partida da última quinta-feira, contra o Águia de Marabá, pela Copa do Brasil, o resguardando para a partida decisiva da próxima quarta, que vale a liderança do Grupo B da Libertadores.