Corinthians x Racing-URU: veja onde assistir ao jogo pela sexta rodada da Sul-Americana

O Corinthians busca vencer a partida para encerrar a fase de grupos na liderança. O Timão ocupa a segunda posição com dez pontos, um a menos que o próprio Racing-URU, líder do Grupo F.

A vitória também coloca o Corinthians nas oitavas de final da Sul-Americana. Caso avance em segundo, o Timão terá que disputar uma fase para alcançar as oitavas.

O Alvinegro vem tentando se reabilitar na temporada. Após a derrota para o Flamengo, pelo Brasileirão, o Corinthians venceu seus últimos dois jogos, contra Argentinos Juniors e América-MG. Este último colocou a equipe nas oitavas de final da Copa do Brasil.

Para o confronto, o técnico António Oliveira conta com o retorno de Matheuzinho, recuperado de entorse no tornozelo. Pedro Henrique e Palacios estão em fase de transição de suas lesões e devem ser desfalques, assim como Maycon e Ruan Oliveira, que seguem lesionados.

Do outro lado, o Racing-URU vive momento inconstante na temporada. A equipe perdeu em seu último compromisso pelo Campeonato Uruguaio, contra o Boston River, por 2 a 1. No entanto, o time segue invicto na Sul-Americana, com três vitórias e dois empates.