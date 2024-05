São Paulo tem "decisão" pela Libertadores e retomada do Brasileirão no Morumbis

Depois de garantir a classificação às oitavas de final da Copa do Brasil, o São Paulo precisará virar a chave nesta semana para as disputas da Copa Libertadores e do Campeonato Brasileiro. Ambos os compromissos acontecerão no Morumbis.

Primeiro, na quarta-feira, o Tricolor recebe o Talleres pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, às 21h30 (de Brasília). Já classificado às oitavas de final, com antecedência, o time comandado por Zubeldía ainda vai em busca da primeira colocação do Grupo B. Para isso, precisa de uma vitória sobre os argentinos. Atualmente, o São Paulo tem 13 pontos, contra 10 do adversário.

Depois, o elenco são-paulino vira a chave mais uma vez para a disputa do Campeonato Brasileiro. Depois da decisão pela paralisação no dia 16 de maio, a CBF anunciou a retomada da competição no próximo fim de semana. O São Paulo recebe o Cruzeiro, às 18h30, pela sétima rodada da competição.