Árbitro usará câmera na cabeça em jogo entre Crystal Palace e United

É a primeira vez que um árbitro usará uma câmera na cabeça em um jogo da Premier League. O árbitro Rob Jones chegou a usar uma câmera no peito do amistoso entre Chelsea e Brighton no ano passado.

O Campeonato Alemão teve iniciativa similar no empate entre Frankfurt e Wolfsburg, em março deste ano. A gravação continha, por exemplo, as conversas do árbitro Daniel Schlagen com jogadores e demais membros da arbitragem.