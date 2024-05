Bastidores da F1: Bronca de Hamilton, richa com Andretti e Senna na Ferrari

A viagem aconteceu entre os GPs da Emilia Romagna e de Mônaco, onde o piloto recebeu uma enorme homenagem da McLaren, vestida com as cores do Brasil das sapatilhas à garagem, durante todo o final de semana.

É de se entender porque eles prefeririam não dar muita publicidade ao passeio em Maranello, mas também estive por lá e ouvi muitos comentários bastante positivos e emocionados de gente que tinha encontrado as sobrinhas de Ayrton, Paula Lalli e Bianca Senna.

"Foi super bonito, porque as pessoas reconheciam a gente na fábrica, pediam para tirar foto. Tinha um mecânico que estava lá há mais de 30 anos e tinha uma foto junto com o Ayrton, alguns choraram, foi muito emocionante", contou Paula à coluna.

Na visita, eles também passaram pelo restaurante Montana, que fica ao lado da pista de Fiorano e que é recheado de lembranças da F1. Mas não havia nada de Senna por lá. Ou pelo menos até os dias anteriores ao GP da Emilia Romagna, já que Sebastian Vettel passou pelo restaurante (que frequentava na época em que era piloto Ferrari) e deixou uma camiseta da sua homenagem ao Senna por lá, assinada.

No final das contas, essa não era o único item. "A família que cuida do restaurante foi buscar um quadro do Ayrton, disseram que era o único quadro que eles mantinham no escritório deles, e não exposto. O quadro não estava assinado porque o Ayrton acabou nunca indo lá. Eles disseram 'o Ayrton vinha para cá em 95, a gente tinha certeza, queríamos muito ter algo dele aqui com a gente com assinatura, somos muito fãs'. E aí a gente assinou o quadro para eles."

Essa foi uma história que eu também ouvi muito em Maranello. "Ele viria em 95, com certeza." Paula era bastante jovem quando o tio faleceu, mas sempre ouviu histórias semelhantes na família. "Ele sempre foi muito fã da Ferrari, tinha esse sonho de pilotar por eles e também sei que ele estava buscando uma oportunidade por lá, então poderia ter acontecido mesmo."