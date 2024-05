Corinthians admite negociar Wesley, mas não quer ouvir propostas por Bidon

O técnico António Oliveira chamou o meio-campista de "diamante" e disse que ele acerta qualquer time. A entrevista foi dada no Zona Mista, de André Hernan, que vai ao ar hoje (26), às 12h, no YouTube do UOL Esporte.

Caso diferente vive o atacante Wesley, que está na mira de vários clubes da Europa e tem boa chance de sair.

Wesley está no segundo ano como profissional, já consolidado e as sondagens representam muito dinheiro, provavelmente na maior venda da história do clube.

O Corinthians promete jogo duro e quer pelo menos 30 milhões de euros (R$ 167 mi). O valor superaria o recorde de 20 milhões de euros (R$ 107) de Gabriel Moscardo ao PSG.

O Timão tem dívida alta, dificuldade para pagar salários e vê em Wesley um possível respiro financeiro. A janela de transferências para a Europa reabre em junho.