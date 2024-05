Brasileiros do Real Madrid terão prazo maior para se apresentar à seleção

Convocados para a Copa América, o zagueiro Eder Militão e os atacantes Rodrygo e Vinicius Júnior vão se juntar à seleção brasileira apenas no dia 5 de junho. Os demais atletas do futebol europeu se apresentam já no dia 30 de maio, em Orlando, nos EUA.

Jogadores do Real Madrid, da Espanha, eles disputam a final da Liga dos Campeões, contra o Borussia Dortmund, no dia 1º, em Wembley, na Inglaterra.