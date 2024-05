CBF recebe clubes descartando isenção de rebaixamento e Brasileiro alongado

A CBF e os clubes da Série A do Brasileirão se reúnem nesta segunda-feira (27), na sede da entidade, no Rio, para discutir soluções para a competição. A entidade já chega ao encontro com algumas premissas, pensando nos ajustes em razão da paralisação de duas rodadas e adiamentos necessários por causa da calamidade no Rio Grande do Sul.

O que aconteceu

A CBF já bateu o martelo para rejeitar a hipótese de isenção de rebaixamento aos clubes gaúchos ou de que ninguém caia para a Série B neste ano.

A entidade também não quer alongar o Brasileirão para além da data já definida em calendário: 8 de dezembro. Esticar o campeonato pode gerar conflito com o Mundial de Clubes e gerar efeito dominó nos estaduais de 2025, além de forçar mexida em alguns contratos entre clubes e jogadores.