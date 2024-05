Com show de golaços, Times União e Esperança empatam em Futebol Solidário

Adriano Imperador comemora gol durante jogo do Futebol Solidário no Maracanã Imagem: CELSO PUPO/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

Ronaldinho precisou de três tentativas para marcar o dele. Primeiro, o pentacampeão bateu falta na trave. Alguns minutos depois, ele fez fila na defesa do Time Esperança, mas finalizou para fora. Na terceira chance, após tabela com Diego Ribas, o Gaúcho balançou as redes.

Cafu fez um golaço no início do segundo tempo. O capitão do Time Esperança recebeu um bom passe de MC Poze dentro da área e bateu com muita força, cruzado, no ângulo, arrancando aplausos de todos os jogadores e diminuindo a vantagem do Time União.

O quinto gol do Time União foi todo construído por ex-jogadores da seleção brasileira. Elano cruzou com categoria para Ronaldinho, que matou no peito e acertou um belo voleio.

O Time Esperança diminuiu após uma grande jogada coletiva. O lance foi finalizado com Nenê, carregando a bola dentro da área e passando para MC Poze completar para as redes.

Bárbara foi o destaque na reta final da partida. Depois dos 25 minutos, a goleira do Time União fez pelo menos três defesas importantes, evitando o empate do Time Esperança.