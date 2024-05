Richarlison lança 'camiseta da união' com Magalhães após briga no Inglês

Richarlison trombou com Magalhães e os dois discutiram após o incidente, precisando ser separados pelo árbitro e por seus companheiros de equipe.

Depois que o apito soou, os colegas de seleção continuaram discutindo.

Depois, Richarlison ainda repostou em seu tik tok um vídeo do lance com a legenda: "Brazil's first choice striker VS Brazil's last choice CB" ("Atacante de primeira escolha do Brasil contra o defensor de última escolha do Brasil"). O vídeo já foi removido do perfil do atleta.

Até o momento, Gabriel não respondeu o post do atacante.

